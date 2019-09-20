https://static.news.ru/photo/277330fa-dbb9-11e9-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/radyga.dobra

Двухлетнюю девочку не приняли в детсад в башкирском селе Алатаны из-за деформации костей черепа.

По данным НТВ , в учреждении решили, что ребёнок с необычной формой головы может «распугать всех воспитанников». Руководство согласилось зачислить девочку в детский сад только после операции на пальцах рук и ног. Сейчас они сросшиеся, но после операции она смогла ходить в сад и играть «как обычный ребёнок», передаёт РИА Новости .

Мама ребёнка сообщила, что местная школа также не намерена в будущем зачислить её.

Ранее News.ru писал о том, что отопление в социальных учреждениях столицы, в частности в больницах и детских садах, будет включено досрочно из-за холодной погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.