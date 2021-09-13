В Баренцевом море нашли тела всех пассажиров опрокинувшегося судна

Обнаружены тела всех пассажиров потерпевшего крушение судна в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области. Об этом сообщили в СК России.

7 сентября текущего года в бухте Долгая Щель в условиях штормовой погоды перевернулось и затонуло маломерное судно. Трагедия произошла около 70–100 метров от береговой линии, причём сигнала бедствия не было.

Установлено, что на борту судна находились женщина 1964 года рождения, работники ПБУ «Ремонтно-эксплуатационная служба» в городе Заполярный и ПАО «Кольская горно-металлургическая компания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обнаружении тел трёх погибших — женщины и двух мужчин. Ещё один пассажир выжил. При этом отмечается, что продолжается операция по поиску капитана, который является собственником потерпевшего крушение судна.

6 сентября пограничники в Дагестане обнаружили пропавший в Каспийском море катер, помощь врачей пассажирам не потребовалась. Напомним, что связь с частным катером «Корвет-750-А», идущим по маршруту Волгоград — Махачкала, потеряли 5 сентября после 137-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала. На судне в общей сложности находились семь человек.