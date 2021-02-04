В Банке России рассказали о главном оружии мошенников

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Главным оружием мошенников в настоящий момент является телефон. Потери граждан РФ от действий злоумышленников на 87% приходятся на атаки, совершаемые при использовании мобильной связи. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

По его словам, 87% от общей суммы ущерба россиян от мошеннических действий приходится на атаки, совершённые через телефон. При этом 77% преступников представлялись сотрудниками финансовых организаций.

Уваров отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции легенда мошенников изменилась. Раньше правонарушители сообщали гражданам, что с их счёта пытаются списать деньги. После начала эпидемии мошенники начали пугать потенциальных жертв полным списанием средств. И общая сумма, которую россияне теряют из-за преступников, выросла. Произошло это ввиду желания злоумышленников снять со счетов всё.

Однако уровень осведомлённости граждан по вопросам информационной безопасности вырос. Поэтому мошенникам всё труднее обмануть россиян.

Мы видели, что количество мошеннических звонков возросло. Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого в том, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности, их стало сложнее обмануть, — цитирует главу департамента Банка России ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, мошенники начали использовать Telegram-бота для подмены номера телефона и голоса. Это может спровоцировать целую волну телефонных обманов, с другой стороны, может послужить на благо закона.

Если бота освоят правоохранители, они смогут так ловить злоумышленников. Раньше, чтобы позвонить с ложного номера или поменять голос, надо было устанавливать на смартфон специальные приложения.