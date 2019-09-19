Пилот авиакомпании Azur Air, которого сняли с рейса Тюмень — Сургут, летел как пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В авиакомпании уточнили, что инцидент с пилотом Александром Слободчиковым произошёл 2 сентября, уже после того, как он выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, передаёт
4 сентября Слободчиков в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью. 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса, — отметили в Azur Air.
В авиакомпании пояснили, что сотрудник был отстранён от выполнения полётов и вызван в Москву для разбирательства. В сообщении также указано, что сейчас ведётся служебное расследование.
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