https://static.news.ru/photo/2535847e-dae6-11e9-9ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пилот авиакомпании Azur Air, которого сняли с рейса Тюмень — Сургут, летел как пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании уточнили, что инцидент с пилотом Александром Слободчиковым произошёл 2 сентября, уже после того, как он выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, передаёт RT . После этого у него были запланированы два выходных дня.

4 сентября Слободчиков в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью. 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса, — отметили в Azur Air.

В авиакомпании пояснили, что сотрудник был отстранён от выполнения полётов и вызван в Москву для разбирательства. В сообщении также указано, что сейчас ведётся служебное расследование.

Ранее ФАН сообщило, что полицейские сняли пьяного пилота авиакомпании AZUR air с рейса Тюмень — Сургут. Задержанный сам сообщил об этом на работе, позвонив диспетчеру с просьбой перенести его вылет на утро. Мужчину оформили как хулигана, продержав некоторое время в отделе полиции.

Ранее News.ru писал, как пьяная китаянка покусала стюардессу. Женщина перед этим устроила скандал с другими пассажирами.