В Азове инспектору ГАИ поставили деревянный памятник

https://static.news.ru/photo/832301b6-4489-11eb-8979-fa163e074e61_660.jpg Фото: mastery_mm/instagram.com

Памятник гаишнику из дерева был установлен инициативными гражданами у здания Госавтоинспекции в Азове. Официальное название у фигуры пока отсутствует.

Приехали ребята знакомые, спиляли нам дерево, но не до конца. Говорят, давай попросим художника, который у нас по городу делает красивые узоры из деревьев. Он две недели пилял-пилял и напилял нам произведение искусства. Мы по-свойски разобрались, ничто не платили, — рассказали изданию «Подъём!» в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД.

Идея установить памятник принадлежит начальнику МРЭО Александру Прядченко. Лицо для образа выбрали в Интернете, также было решено снабдить «гаишника» традиционными атрибутами — свистком и жезлом.

Как сообщал NEWS.ru, в Нововоронеже демонтировали устрашающий памятник Алёнке. Арт-объект вызвал у жителей волну критики. Из-за мрачности монумент уже назвали «памятником русской смерти». Многие сказали, что это «творение» является «чертовщиной» и «уродством». Горожане попросили убрать ужасающую Алёнку с улицы.