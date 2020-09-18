В Азербайджане число выявленных случаев COVID-19 превысило 39 тысяч

https://static.news.ru/photo/1b031356-fa7d-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Баку (Азербайджан) Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 39 042. Об этом сообщил оперативный штаб при кабмине республики.

Отмечается, что за сутки инфекция выявлена у 148 человек. При этом скончались два пациента с COVID-19.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 39 042 факта заражения коронавирусной инфекцией, 36 601 человек вылечился, 574 скончались, 1867 продолжают лечение в больницах особого режима, — цитирует «Интерфакс» сообщение штаба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Азербайджана продлили ещё на месяц особый карантинный режим. На всей территории республики ограничения продлятся до 00:00 30 сентября. В оперштабе при кабинете министров республики отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с COVID-19 в мире всё ещё остаётся неудовлетворительной.