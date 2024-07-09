В Австралии изобрели прибор для «чтения мыслей» Nautilus: ученые научились преобразовывать мысли в слова

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Недавно группа австралийских исследователей продемонстрировала систему «чтения мыслей» под названием BrainGPT, сообщило издание Nautilus. По словам ее создателей, система может преобразовывать мысли (записанные с помощью неинвазивного электродного шлема) в слова, которые отображаются на экране. Иными словами, BrainGPT соединяет данные энцефалограммы с развитой языковой системой, способной декодировать связные и читаемые предложения из полученных сигналов.

Лидер в области изучения нейропластичности и неинвазивной стимуляции мозга невролог из Гарварда Альваро Паскуаль-Леоне заявил изданию, что способность читать мозг и влиять на его активность покинула область научной фантастики.

У людей мы можем изменять активность, читая и записывая происходящее в мозге. Но мы пока способны влиять только на очень простые вещи. В случае с животными исследователи продвинулись гораздо дальше потому, что у нас гораздо более точный контроль над нейронами и их синхронизацией. Но способность к этой модуляции более мелких цепей постепенно вплоть до отдельных нейронов у людей обязательно появится, — заявил эксперт.

По его словам, человечеству также вскоре предстоит решить другую проблему — как противостоять приборам «для чтения мыслей». Человек должен получить право на способность принимать независимые решение, делать выбор, который и составляет свободу воли. Паскуаль-Леоне подчеркнул, что нейроправа необходимо расширить, уже существующие не могут в достаточной степени защитить человечество от возможности извлечения информации, манипуляции и личного контроля, которые уже могут породить современные нейротехнологии.

Главную угрозу представляет не сама технология Chat GPT, а руки, в которые она может попасть, заявил эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин, комментируя письмо известных ученых и интернет-деятелей об опасности бесконтрольного развития нейросетей. По его мнению, здесь уместно сравнение с ядерным оружием — государство ограничивает его распространение, но не запрещает исследование. Душкин считает, что тот же принцип следует применять и к искусственному интеллекту.