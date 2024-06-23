В АТОР высказались об отмене туров на отдых в Крыму АТОР: запросы на отмену туров на отдых в Крыму носят единичный характер

Запрос на отмену туров на отдых в Крыму носят единичный характер, туроператоры не получали просьб о досрочном прекращении поездки и возвращении туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Комментарий прозвучал на фоне ракетного обстрела ВСУ по Севастополю, где погибли несколько человек и пострадало более 120 человек.

На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры — члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали, — указано в сообщении.

Ранее в Крыму объявили 24 июня днем траура в связи с атакой украинских военных на Севастополь. Отменены все культурно-массовые мероприятия, запланированные на 25 июня.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город погибло пять человек. По его словам, жертвами атаки стали трое детей и двое взрослых. Также известно, что среди пострадавших числятся 27 детей, пятеро из них госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщил, что количество пострадавших при обстреле Севастополя увеличилось до 152 человек. Официального подтверждения этой информации пока не было.