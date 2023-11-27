Яна Стойкова

В АТОР рассказали, подешевеет ли отдых на Черном море после «шторма века» АТОР: на фоне непогоды в Краснодарском крае цены на туры могут снизиться

27 ноября 2023 в 16:47 Автор: Яна Стойкова

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Девушка во время шторма на набережной в Сочи