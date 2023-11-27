Отток туристов на фоне бушующих ураганов в Краснодарском крае вполне возможен, однако он будет незначительным, рассказал NEWS.ru генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, у части россиян нет загранпаспортов, прямой конкуренции между югом России и заграничными направлениями также нет.
Безусловно, сейчас у ряда туристов возникнут вопросы, связанные с тем, планировать ли путешествия на юг России, особенно в новогодние даты. Пока не до конца ясно, какой ущерб нанесен инфраструктуре как классической, так и туристической. На видео, которые люди выкладывают в соцсетях, мы видим отдельные объекты. При этом есть гостиницы, которые совсем не пострадали из-за непогоды. Как правило, прямой конкуренции между югом России и заграничными направлениями нет, особенно вне сезона, но какой-то отток туристов вполне возможен, — рассказал Мурадян.
Турэксперт отметил, что цены на поездки снизятся несущественно. По его мнению, если логистика будет восстановлена и погода улучшится за пару дней, гостиницам нет резона понижать стоимость. Лишь некоторые отели, которые пострадали из-за непогоды, могут дать отдельные акции на конкретные периоды, чтобы сохранить бронирование, добавил он.
Ранее РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на черноморском побережье. Пассажирам поездов, задержанных или отмененных из-за последствий непогоды, при этом пообещали вернуть деньги или обменять билеты без дополнительных сборов.