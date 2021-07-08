В АТОР рассказали, когда возобновят чартерные рейсы в Египет

Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. Об этом заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Думаю, что в течение ближайшей недели-двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет, — цитирует её радиостанция.

8 июля президент России Владимир Путин отмeнил указ 2015 года о запрете чартерных полётов на курорты Египта. В предыдущей версии документa допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египeт.

Кроме того, по старому указу турaгентам рекомендовалось на время действия запрета на авиаперевозки «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки. Снятие запрета позволит им продавать туры на курорты Египта.

Ломидзе заявила, что туроператоры ждали эту новость много лет. По её мнению, чартерные программы уже начали формировать.

Ранее Ломидзе прокомментировала слухи о возможном закрытии Турции для россиян. По её словам, такие переговоры даже не ведутся.