В АТОР рассказали, когда россияне смогут отдохнуть в Египте

После объявления официальной даты снятия ограничений и восстановления сообщения между Россией и Египтом туроператорам и авиаперевозчикам потребуется три-четыре недели, чтобы составить программы и запустить первые рейсы на курорты Красного моря. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
По её словам, намеченная проверка в конце января российских экспертов авиационной безопасности в аэропорту Хургады даёт надежду на возможное открытие курортов Египта для российских туристов. Всё будет зависеть от результатов встречи.
Любая возможность отправиться на отдых за рубеж сейчас порадует как туристов, так и бизнес, — отметила она в разговоре с РИА Новости.
По словам представителя АТОР, сейчас Египет открыт для туристов. В стране действуют определённые требования по соблюдению норм безопасности, связанные с COVID-19, но «они не сильно ограничивают возможности гостей».
Авиасообщение между Россией и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского самолёта над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года были восстановлены регулярные рейсы в Каир. Курорты Египта по-прежнему закрыты для чартеров из России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в текущем году произошёл рывок внутреннего туризма, связанный с закрытием границ из-за пандемии. Однако после отмены ограничений конкуренция на рынке возрастёт.