https://static.news.ru/photo/77cbbdbc-3c2e-11ea-94f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что авиасообщение с Египтом может быть восстановлено уже в конце апреля или начале мая. Если очередная проверка пройдёт успешно, первыми на популярные египетские курорты полетят регулярные перевозчики.

В сообщении АТОР поясняется, что российская делегация пробудет в Египте до 24 января. За это время будут проведены не только инспекции, но и переговоры с авиавластями, пишет «Коммерсант».

Как отмечено в письме ассоциации, источники в египетских авиационных службах отмечают, что январский визит «подпадает под планы российских властей по возобновлению российских полётов в Египет».

АТОР, ссылаясь на экспертов авиаотрасли, пояснила, что успешная проверка позволит россиянам полететь на отдых в Египет уже в конце апреля — начале мая.

Как писал NEWS.ru, ранее ассоциации предупредила туристов о введении запрета на использование пластиковых пакетов и одноразовой посуды на египетских курортах Дахаб и Шарм-эш-Шейх, а также в израильском Эйлате.