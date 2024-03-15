В АТОР рассказали, как болгарский Шенген скажется на отдыхе россиян Вице-президент АТОР Мурадян: болгарский Шенген облегчит посещение Кипра

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Шенгенские визы, которые Болгария начнет выдавать гражданам России с 1 апреля, упростят отдых в этой стране, а также на Кипре, рассказал в беседе с НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, это касается «урезанного» варианта визы.

Посольство Болгарии в Москве и генконсульство страны в Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут оформлять для граждан России шенгенские визы двух типов. Первые будут распространяться на Болгарию, Кипр и Румынию, вторые — на все страны Шенгенского пространства.

Будут выдаваться два типа виз. Первый (тип С) — для Болгарии и других стран, не входящих в Шенгенский договор, но являющихся частью Евросоюза. Второй (тип D) — классический Шенген, с которым можно путешествовать везде, — пояснил эксперт.

Он добавил, что курорты Болгарии сегодня пользуются у россиян средней популярностью, Румыния не представляет интереса, в то время как востребованность Кипра достаточно высока, и болгарский «урезанный» Шенген станет удобным вариантом для посещения этого островного средиземноморского государства. При этом, по словам Мурадяна, большого роста спроса на болгарские визы не предвидится, так как первое время россиянам будут выдавать только краткосрочные визы.

Туристы, которые рассчитывают обратиться за визой, с которой можно ездить по всему Евросоюзу, скорее всего, так и продолжат пользоваться услугами других стран, таких как Франция, Италия, Греция и Испания, — предположил специалист.

Ранее в посольстве Болгарии в Москве сообщили, что с 1 апреля начнут оформлять гражданам РФ шенгенские визы. При этом продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет, как у других стран шенгенского пространства».