В АТОР рассказали, когда Вьетнам откроется для туристов

На сегодняшний день сроки открытия Вьетнама для туристов сместились как минимум до конца осени. При этом первый чартерный рейс планируется на 20 ноября. Об этом рассказали в АТОР. Их сообщение передаёт портал «ФедералПресс».

Первый чартерный рейс с иностранцами на острове ждут только 20 ноября. Причина задержки с запуском «песочницы» Фукуока в низком охвате вакцинации. К настоящему моменту полностью привито 6% жителей острова, одну прививку получили 35% населения, — отмечается в сообщении.

Известно, что остров может открыться для туристов, когда вакцинация населения превысит 90%. Однако на данный момент власти страны к концу ноября собираются привить около 70% населения и разрешить первые рейсы в страну. При этом массовыми они не будут.

Кроме того, Россия находится в списке приоритетных рынков для Вьетнама. Также власти Фукуока признают российскую вакцину «Спутник V».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что россиянам, скорее всего, не стоит ждать возобновления прямого авиасообщения с Таиландом до конца 2021 года. В 2022-м всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.