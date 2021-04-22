В АТОР предложили не рассчитывать на курорты Египта к майским праздникам

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Авиаперелёты на курорты Египта вряд ли возобновятся к майским праздникам, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Скорее всего, это произойдёт во второй половине мая, передаёт РИА Новости.

Ломидзе подчеркнула, что это предварительная оценка ситуации, к которой склоняются эксперты. Они не только исходят из информации в публичном поле — заявлений российского Министерства иностранных дел и сообщений Росавиации, но и ориентируются на внутренние данные.

Есть ещё некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет, — сказала Ломидзе.

Вместе с тем, отметила она, российский рынок и российские туристы сейчас как никогда близки к этому событию.

Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на курорты до сих пор не летают.

11 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. По его словам, полёты вернут в ближайшее время. 20 апреля замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что ведомство рассчитывает на возобновление в ближайшее время чартерного авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Советник по СМИ посольства Египта в Москве Ахмед Абдель Моэз, в свою очередь, подтвердил, что планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между египетскими курортами и Россией есть. Тем не менее сроки пока не определены, уточнил он.