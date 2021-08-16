В АТОР посчитали, во сколько россиянам обойдётся поездка в Доминикану

Отдых в Доминикане станет одним из самых доступных направлений для российских туристов. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Специалист отметил , что в Доминикане большое количество отелей с системой «всё включено», там также нет ограничений по ПЦР-тестированию и визам. Кроме того, запуск чартеров всегда означает появление более бюджетных турпакетов.

В частности, по словам Горина, стоимость бюджетного недельного отдыха для двух человек обойдётся в среднем от 140 тысяч рублей, включая перелёт. Если брать тур с премиальным отелем, то цена тура может возрасти до 400–500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 27 августа Россия снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полётов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Кроме того, с 27 августа Россия в три раза увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх: с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте.