В АТОР порекомендовали осенние направления для отдыха с семьёй

Осенью, во время школьных каникул, россияне с детьми могут поехать на побережье Чёрного моря, также в Турцию или Египет. Можно отправиться в культурные поездки по городам России. Об этом для URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Понятно, что это уже не летний сезон, а окончание бархатного сезона, поэтому из популярных направлений это морские путешествия, это Крым, Краснодарский край. Из зарубежных направлений, помимо Турции, открыта возможность путешествовать в Египет, куда количество рейсов увеличено с 27 августа, — рекомендовал Горин.

Можно отправиться на отдых и в Объединённые Арабские Эмираты, где осенью «гарантированно хорошая погода». Также Горин добавил, что в каникулы популярны культурно-познавательные поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Псков, Нижний Новгород.

Ранее Дмитрий Горин рассказал, что в России всё ещё не хватает гостиниц, но в целом тенденция в туристическом сервисе положительная. По его словам, Ростуризм очень внимательно отслеживает информацию по качеству услуг и соответствию классификации гостиниц.