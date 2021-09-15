В АТОР озвучили стоимость туров в Грецию в бархатный сезон

Эксперты туриндустрии озвучили оптимальную стоимость путёвок на курорты Греции в период так называемого бархатного сезона. Так, цены на недельные туры в популярную среди россиян пляжную страну в октябре начинаются от 36 тысяч рублей на двоих, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В стоимость путёвки входит перелёт и проживание в двухзвёздочном отеле. Отмечается, что в эту сумму не входит из базового набора только питание. Аналогичный тур с питанием два раза в день (по системе «полупансион») обойдётся россиянам в 88,1 тысячу рублей на двоих.

При этом отдых в гостиницах категории пять звёзд будет стоить от 153 тысяч рублей.

На сайте сообщается, что путёвка на Крит и Корфу на неделю для двоих осенью этого года будет стоить примерно 85 тысяч рублей. Такую сумму туристы заплатят за двухзвёздочный отель. В сообщении также говорится, что минимальная цена тура на двоих при проживании в гостинице премиум класса стартует от 150 тысяч рублей.

В то же время стоимость недельного отдыха на острове Родос обойдётся минимум в 89,6 тысяч рублей за двоих. Отмечается, что в тур входит перелёт, трансфер, страховка и питание по системе «все включено».

Ранее сообщалось, что полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы получат скидку на проживание в турецких отелях. Как отмечается, благодаря этой программе отельеры планируют привлечь больше гостей в уходящем сезоне и поспособствовать увеличению темпов вакцинации.