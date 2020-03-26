https://static.news.ru/photo/3a70917e-6e8b-11ea-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи зарубежных туров могут возобновиться в июле. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она пояснила, что такой сценарий следует считать оптимистическим. Согласно сценарию пессимистическому, ожидать начала продаж можно только в сентябре. При этом Ломидзе отметила, что спрос на зарубежные поездки может «превысить самые радужные ожидания».

Директор АТОР добавила, что турбизнесу удалось сохранить доверие клиентов. Россияне продолжают бронировать путёвки на внутренние курорты и не готовы отказываться от отдыха даже из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российская туристка пожаловалась на травлю иностранцев в Индии. По её словам, местные жители боятся заразиться от них коронавирусом.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 424 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Свыше 109 тысяч человек выздоровели, ещё 18,9 тысячи стали жертвами заболевания. В России выявлено 658 случаев заражения. Выписаны из больниц по выздоровлению 29 человек.