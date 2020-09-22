В АТОР оценили состояние туристического рынка осенью

https://static.news.ru/photo/bd2cb3ee-fcd5-11ea-9a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские туристы перестали обращать внимание на угрозу коронавируса, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, в настоящее время на туристическом рынке наблюдается беспрецедентная ситуация.

Основных направлений осеннего отдыха в этом году нет. В сложившейся ситуации наличие хоть какого-то направления, куда можно поехать отдохнуть, радует как участников рынка, так и наших туристов, — отметила Ломидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Так, в список отрытых направлений вошли ОАЭ, Турция и Мальдивы. Что касается российских курортов — до сих пор актуальны Краснодарский и Ставропольский края. Тем не менее глубина продаж на сегодняшний день небольшая, россияне предпочитают бронировать даты только на месяц вперёд.

Ломидзе также подчеркнула, что по оценкам аналитиков АТОР, порядка 40% российских туристов не боятся коронавируса во время путешествий.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания «Белавиа» начнёт полёты в Россию с 30 сентября, рейсы будут осуществляться в московский аэропорт Домодедово, следует из сообщения пресс-службы национального авиаперевозчика Белоруссии.

Как уточняется, информация об ограничениях, введённых в связи с пандемией COVID-19, будет объявлена компанией позднее.