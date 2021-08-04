В АТОР объяснили необходимость перезапуска международного туризма

Пандемия коронавируса останется надолго, поэтому международный туризм необходимо перезапустить, не дожидаясь её окончания. Об этом телеканалу «360» заявил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

Условия таковы, что пандемия с нами надолго и без единых унифицированных требований, признания вакцин, а также альтернативных вариантов пересечения границы без карантина туризм нельзя будет перезапустить, — пояснил эксперт.

Хотя многие страны в данное время занимаются развитием внутреннего туризма, не стоит забывать тех, кто не смог отправиться в путешествие ещё в 2020 году из-за закрытия границ, — своего долгожданного отдыха они ждут до сих пор, сообщил Горин.

Он считает, что признание российских вакцин может существенно упростить задачу, поэтому все привитые должны получить возможность совершать поездки без затруднений и спокойно пересекать границу.

Ранее стало известно, что массовый отдых россиян на курортах Египта оказался под угрозой из-за проблем с чартерными перелётами в африканскую страну: из девяти перевозчиков разрешение на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получил только один.