В АТОР объяснили необходимость перезапуска международного туризма
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
14:32, 04 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пандемия коронавируса останется надолго, поэтому международный туризм необходимо перезапустить, не дожидаясь её окончания. Об этом телеканалу «360» заявил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.
Условия таковы, что пандемия с нами надолго и без единых унифицированных требований, признания вакцин, а также альтернативных вариантов пересечения границы без карантина туризм нельзя будет перезапустить, — пояснил эксперт.
Хотя многие страны в данное время занимаются развитием внутреннего туризма, не стоит забывать тех, кто не смог отправиться в путешествие ещё в 2020 году из-за закрытия границ, — своего долгожданного отдыха они ждут до сих пор, сообщил Горин.
Он считает, что признание российских вакцин может существенно упростить задачу, поэтому все привитые должны получить возможность совершать поездки без затруднений и спокойно пересекать границу.
Ранее стало известно, что массовый отдых россиян на курортах Египта оказался под угрозой из-за проблем с чартерными перелётами в африканскую страну: из девяти перевозчиков разрешение на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получил только один.