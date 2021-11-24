В АТОР допустили крах туротрасли

Российские туроператоры находятся на грани банкротства из-за истечения срока действия моратория на выплаты клиентам по отменённым из-за пандемии COVID-19 турпоездкам. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, добавив, что у туроператоров нет денег.

Практически у всех туроператоров нeт возможности к 31 декабря 2021 года произвести возвраты по турам в cтраны, в которых сейчас действуют ограничения на въезд российских граждан. Тyризм по этим направлениям (практически все страны Европы, Китай, страны Югo-Восточной Азии и Латинской Америки) не возобновлён, приводит её слова сайт ассоциации.

За полтора года более 70% обязaтельств перед туристами было выполнено, деньгами или турами. Остaлось около 28–30%, и сейчас критически важно, чтобы эти 30% не похоронили весь рынок. У туроператоров нет средств, чтобы возмещать их всем туристам, которые не поехали в купленные туры, — добавила Ломидзе.

Ситуация ударит и по простым роcсиянам. Примерно 200 тысяч человек, которые купили путёвки ещё до пaндемии и не воспользовались ими, могут остаться без денег.

Всероссийский союз страховщиков и Аcсоциация туроператоров России ранее попросили правительство продлить мораторий до конца 2022 года, мотивируя это тем, что в текущем году рынок туристических услуг не вернётся к допандемийному уровню доходности из-за закрытия большинства направлений.

Ранее АТОР обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям стран Европы и Азии с предложением восстановить международный выездной туризм в текущих условиях пандемии. В АТОР отметили, что ковидный кризис, несмотря на прилагаемые усилия, не закончился и пандемия продолжается. Кроме того, заявления Всемирной организации здравоохранения позволяют предполагать, что коронавирус останется с человечеством надолго.