https://static.news.ru/photo/c055ab5c-6130-11ea-a19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО АСТРАХАНЬ/vk.com

В Астрахани и. о. главы города Мария Пермякова потребовала проверить данные, что в ремонте дороги использовали щебень с осколками могильных плит. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Ранее появилась информация, что городскую дорогу строят из обломков надгробий. В частности, среди кусков асфальта и гравия обнаружились фрагменты гранитных камней, на которых отчетливо видны часть строки с годами жизни, а также портрет усопшего.

Пермякова заявила, что использование траурной атрибутики при дорожных работах недопустимо. Кроме того, она поручила провести проверку этого факта начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства и руководству предприятия «Чистый город».

Как писал NEWS.ru, в Кирове 47-летний мужчина с криминальным прошлым и его жена воровали металлические ограды с кладбища на Яранском тракте.