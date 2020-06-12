В Ассоциации туроператоров сообщили, когда можно планировать отпуск

https://static.news.ru/photo/395a0072-ad65-11ea-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/ Global Look Press

В полноценном объёме летний сезон внутри страны «раскачается» во второй половине июня, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её данным, с 15-20 июня большинство регионов откроют свои границы для иногородних.

С 15-20 июня большинство регионов откроют, и можно будет начать планировать какой-то более комфортный продолжительный отдых, — рассказала «Российской газете» Ломидзе.

По её словам, можно поехать в санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края, в некоторые регионы Приволжского и Центрального федеральных округов, а также в Санкт-Петербург. Однако перед планированием поездки стоит внимательно изучить ситуацию в рассматриваемом регионе, так как сейчас не везде работают гостиницы. По словам Ломидзе, в большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется, но специалисты АТОР проводят еженедельный мониторинг регионов и выкладывают актуальные сведения на своём сайте.

Пик сезона наступит только в июле. Ожидается, что в Краснодарском крае карантин закончится 21 июня, — добавила Ломидзе.

Как писал NEWS.ru, отдых в Крыму будет доступен россиянам для бронирования с 1 июля 2020 года, при этом число заинтересованных в отпуске на полуострове выросло в 20 раз, сообщили в Министерстве курортов и туризма республики. Курортный сезон в Крыму откроется в понедельник, 15 июня, но в первые недели после этого разместиться в отелях, гостиницах или санаториях смогут только жители полуострова. Однако режим самоизоляции и двухнедельный карантин по приезде в Крым будут сняты после «длинных» июньских выходных. Уточняется также, что все жители России могут обратиться на горячую линию министерства и прояснить связанные с запланированным отдыхом вопросы.