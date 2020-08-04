В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы

https://static.news.ru/photo/c6c9f8c8-d686-11ea-a494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 августа визовые центры большинства стран Европы возобновили свою работу, но получить шенгенскую визу смогут не все. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщает РБК, остаются закрытыми визовые центры Германии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Финляндии. При этом большинство стран Шенгенской зоны готовы принять обладателей видов на жительство.

Отмечается, что долгосрочные визы для студентов, обладателей разрешения на работу, для воссоединения семьи, краткосрочные визы для семейных визитов, для моряков и водителей грузового транспорта выдаются центрами Бельгии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы. Мальта и Нидерланды готовы пускать моряков, экипажи воздушных судов и водителей грузовиков. Австрия принимает только родственников граждан Евросоюза.

Франция выдаёт визы студентам, заявителям по профессиональным основаниям и лицам, ходатайствующим по семейным обстоятельствам о постоянном проживании в стране. Италия выдаёт визы этим категориям граждан, а также тем, кто едет лечиться или решил повторно посетить страну.

Из всех визовых центров Чехии работает только московский, и при этом он принимает заявки только от членов семей граждан ЕС, лиц, въезжающих в республику в её интересах, сотрудников компаний, осуществляющих перевозки для гуманитарных целей, партнёров Чехии и сезонных рабочих.

Ранее замминистра туризма Хорватии Тончи Главина отмечал в интервью NEWS.ru, что большинство туристов въезжают в его страну по шенгенским визам, так как виза, выданная Хорватией, позволяет поехать только в саму Хорватию, а также в Болгарию, Румынию и на Кипр. Однако в течение полутора-двух лет республика планирует войти в Шенгенскую зону. До пандемии коронавируса Министерство туризма республики возлагало большие надежды на российских отдыхающих и даже обсуждало открытие дополнительных визовых центров в российских регионах.