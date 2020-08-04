В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы

С 1 августа визовые центры большинства стран Европы возобновили свою работу, но получить шенгенскую визу смогут не все. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Отмечается, что долгосрочные визы для студентов, обладателей разрешения на работу, для воссоединения семьи, краткосрочные визы для семейных визитов, для моряков и водителей грузового транспорта выдаются центрами Бельгии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы. Мальта и Нидерланды готовы пускать моряков, экипажи воздушных судов и водителей грузовиков. Австрия принимает только родственников граждан Евросоюза.
Франция выдаёт визы студентам, заявителям по профессиональным основаниям и лицам, ходатайствующим по семейным обстоятельствам о постоянном проживании в стране. Италия выдаёт визы этим категориям граждан, а также тем, кто едет лечиться или решил повторно посетить страну.
Из всех визовых центров Чехии работает только московский, и при этом он принимает заявки только от членов семей граждан ЕС, лиц, въезжающих в республику в её интересах, сотрудников компаний, осуществляющих перевозки для гуманитарных целей, партнёров Чехии и сезонных рабочих.
Ранее замминистра туризма Хорватии Тончи Главина отмечал в интервью NEWS.ru, что большинство туристов въезжают в его страну по шенгенским визам, так как виза, выданная Хорватией, позволяет поехать только в саму Хорватию, а также в Болгарию, Румынию и на Кипр. Однако в течение полутора-двух лет республика планирует войти в Шенгенскую зону. До пандемии коронавируса Министерство туризма республики возлагало большие надежды на российских отдыхающих и даже обсуждало открытие дополнительных визовых центров в российских регионах.
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