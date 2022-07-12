В Ассоциации развития возобновляемой энергетики нашли замену Чубайсу Виктор Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Вексельберг

Предприниматель Виктор Вексельберг был избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо Анатолия Чубайса, который ранее занимал этот пост, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АРВЭ. 10 июня Чубайс написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя ассоциации.

Новым сопредседателем АРВЭ единогласно избран председатель совета директоров группы компании «Ренова» Виктор Вексельберг, который сменил прежнего сопредседателя Анатолия Чубайса, — отметили в ассоциации.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Самого экс-главу «Роснано» видели в Стамбуле.

Ранее Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы на 27 апреля для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Однако, по словам адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова, мобильный телефон чиновника был недоступен, повестки он не забирал.