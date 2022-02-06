В Ассоциации крематориев России оценили законопроект о похоронном деле

Готовящийся законопроект о похоронном деле в России, в котором предлагается сделать похороны "госуслугой" позитивно оценил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев. Он рассказал NEWS.ru, что закон поможет остановить рост цен на ритуальные услуги, если будет выполнен ряд условий.

Если будущий закон будет без двойного трактования то цены не будут расти, — заявил он.

По словам Сулоева, закон должен решить ряд проблем. В частности, нужно провести инвентаризацию кладбищ, поскольку 80-90% погостов в стране не узаконены.

Все проблемы воровства и продажи мест на кладбищах происходят из того- что не было инвентаризации. Сюда же относится цифровизация похоронной отрасли — люди должны видеть, сколько осталось свободных мест.

Кроме того, в законопроекте затрагивается вопрос о реестре работающих коммерческих организаций. Похоронные компании должны получать разрешение на свою деятельность и на них должен распространятся закон о государственно-частном партнёрстве.

У нас сейчас похоронным делом может заниматься любой желающий- отменили регулирующие нормы- лицензии и т.д. И на рынке ритуальных услуг творится сплошная махновщина, — отметил Сулоев.

По его словам, организация реестра позволит ввести механизм социальной ответственности для компаний. Тогда можно будет говорить о ритуальных услугах на безвозмездной основе для малоимущих слоев населения.

Ранее сообщалось, что если новый закон будет принят, то компании, занимающиеся ритуальными услугами, могут обязать получать разрешение на осуществление похоронной деятельности.