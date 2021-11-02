Бизнесмены стали в 10 раз чаще интересоваться строительством крематориев

В России в 10 раз вырос интерес предпринимателей к строительству крематориев, при этом чаще всего к этому бизнесу проявляют интерес инвесторы из городов-миллионников. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.

К нам каждый день звонят. В среднем около 30 бизнесменов в месяц обращаются, желающих построить крематорий. В основном обращаются новички, для которых ритуальный бизнес в новинку. Раньше к нам обращалось всего 2-3 человека в месяц. То есть интерес возрос к этому бизнесу в 10 раз, — сообщил Сулоев.

Глава ассоциации уточнил, что в крупных городах строительство крематориев вызывает наибольший интерес, поскольку вложения окупятся быстрее.

Также Сулоев рассказал, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург лидируют по числу кремаций. Близкие умерших все чаще отказываются от традиционного захоронения тела в гробу, связи с чем в ближайшего годы количество кремаций может увеличиться на треть и сравняться с европейским показателем, где кремируют около 85% умерших.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели стали активнее интересоваться похоронным бизнесом на фоне роста смертности из-за COVID-19. Инвесторов привлекает низкая обеспеченность России крематориями. Однако бизнесмены сталкиваются с административными и санитарными сложностями при согласовании строительства.