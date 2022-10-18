В Ассоциации кинотеатров поддержали прокат иностранного кино без лицензии Глава АВК Воронков: прокат иностранного кино без лицензии нужен в качестве временной меры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков поддержал инициативу Совета Федерации разрешить в России прокат иностранного кино без лицензии от правообладателей, сообщает Lenta.ru. По его словам, индустрия не способна заменить зарубежные картины российскими в краткие сроки, а потому ей нужна поддержка, которую на данный момент она так и не получила. Эксперт уточнил, что такой закон должен стать временной мерой до тех пор, пока рынок не насытится российским кино.

На сегодняшний день нам не оказана никакая финансовая поддержка, и для выживания отрасли нам нужен некий механизм, который позволит в том числе выстраивать новые отношения со студиями, — пояснил Воронков.

Разрешение проката иностранного кино без согласия правообладателей будет направлено на регулирование баланса между защитой прав автора и доступом человека к мировым культурным ценностям, добавил глава АВК. По его словам, механизм законопроекта аналогичен принципам параллельного импорта и позволит компаниям налаживать поставки в Россию даже при отрицании официального сотрудничества.

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Также он поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования. Согласно указу главы государства, на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей ежегодно будет выделяться 3,9 млрд рублей.