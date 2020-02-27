https://static.news.ru/photo/3c721182-595a-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова прокомментировала предложение о закреплении в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

По её словам, ядром российского государства является русский народ, который выполняет историческую роль образования страны, передаёт «Ридус».

Теперь мы хотим закрепить историческую роль русского народа в Конституции нашей страны. Кроме того, мы говорим о сохранении культурного и языкового многообразия Российской Федерации, — рассказала она.

При этом государство берётся защищать уникальный потенциал и наследие всех народов, населяющих страну.

Получается двуединая задача: с одной стороны, мы говорим о сохранении многообразия, а с другой — о единстве народов, которые объединились вокруг русского народа, — заключила она.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что русский язык можно обозначить в Конституции как язык государствообразующего народа. Вместе с тем она должна гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

Внести изменения в Конституцию РФ Путин предложил 15 января 2020 года в ходе послания к Федеральному собранию. В тот же день была создана рабочая группа для подготовки правок, в состав которой вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта.

Дата голосования по поправкам будет закреплена федеральным законом. Данный день станет для россиян оплачиваемым выходным.