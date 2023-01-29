В Артемовске нашли тела иностранных наемников с отрезанными головами Пригожин: вагнеровцы нашли тела иностранных наемников с отрезанными головами под Артемовском

Фото: landforcesofukraine/t.me

Солдат ВСУ

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он рассказал о найденных вагнеровцами телах иностранных наемников под Артемовском (украинское название Бахмут). По словам бизнесмена, бойцы ЧВК «Вагнер» заметили, что у трупов отрезаны руки и головы. В заявлении Пригожина говорится о том, что украинцы бросили тела наемников на поле боя.

Подразделениями <...> «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами, — заявил Пригожин.

Бизнесмен заверил, что в ближайшее время найденные тела и электронные девайсы передадут в следственные органы.

Ранее стало известно, что Пентагон и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный потребовали от президента страны Владимира Зеленского отвести войска из Артемовска, чтобы избежать окружения. Согласно информации в украинских Telegram-каналах, в офисе Зеленского готовят информационную кампанию для обоснования вывода войск из города и подготовки к новому контрнаступлению.