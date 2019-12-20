https://static.news.ru/photo/32e2ba56-2320-11ea-8011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Международный детский центр «Артек»/vk.com

Новогоднюю ёлку высотой 18 метров, украшенную конфетами, пряниками и снежинками, подготовили для воспитанников международного детского центра «Артек».

Церемония зажжения состоится 20 декабря, в день, когда Пётр I издал указ о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января.

Мероприятие откроет целый ряд праздничных событий в детском лагере, передаёт «МК в Крыму».

Ранее NEWS.ru писал, что в московском метро провели экспериментальное научное шоу, в рамках которого новогодние ёлки украсили мыльными шарами и серебром. Мероприятие прошло на основной площадке аванзала станции «Курская», а также в вестибюлях 12 станций.