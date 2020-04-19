В Архангельской области приезжих из Москвы будут помещать на карантин

В Архангельской области будут помещать на двухнедельную изоляцию граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Коми и некоторых других регионов.
Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. По её данным, соответствующее решение принято в рамках усиления мер по борьбе с коронавирусом.
Предполагается введение режима 14-дневной изоляции для жителей региона, прибывших из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Коми, Мурманской области. Им будет запрещено покидать жилые помещения, — говорится в сообщении.
Решение о введении дополнительных мер было принято на фоне резкого роста числа инфицированных в регионе,
Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки число заражённых коронавирусом в Архангельской области увеличилось почти в три раза из-за вспышки инфекции в психиатрической больнице. Всего в регионе количество заболевших достигло 114 человек.
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