В Архангельской области приезжих из Москвы будут помещать на карантин

https://static.news.ru/photo/13e0a05c-826e-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельской области будут помещать на двухнедельную изоляцию граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Коми и некоторых других регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. По её данным, соответствующее решение принято в рамках усиления мер по борьбе с коронавирусом.

Предполагается введение режима 14-дневной изоляции для жителей региона, прибывших из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Коми, Мурманской области. Им будет запрещено покидать жилые помещения, — говорится в сообщении.

Решение о введении дополнительных мер было принято на фоне резкого роста числа инфицированных в регионе, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки число заражённых коронавирусом в Архангельской области увеличилось почти в три раза из-за вспышки инфекции в психиатрической больнице. Всего в регионе количество заболевших достигло 114 человек.