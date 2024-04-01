В аптеках России столкнулись с дефицитом онкологического препарата Онкологический препарат уромитексан пропал с полок российских аптек

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Пациенты в России столкнулись с дефицитом онкологического препарата уромитексан, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в области фармацевтики. Этого препарата больше нет в аптеках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ижевска, Саратова, Волгограда, Новосибирска и прочих городов.

В октябре предыдущего года производитель уведомил, что поставки будет происходить «только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибуторов», рассказал «Ведомостям» представитель Росздравнадзора. Сведения об уромитексане в последний раз поступали в систему ведомства в апреле 2023-го.

Врач-онколог Снежанна Генинг рассказала, что на российском рынке существует только один дженерик уромитексана, однако его также нет на прилавках. Эксперты считают, что производитель лекарства решил вывести препарат с рынка из-за экономических причин. Стоимость производства фармацевтических препаратов в мире растет из-за инфляции и дорожающей логистики, однако в России нельзя в кратчайшие сроки увеличить цену на препарат, который входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Ранее врач-онколог Вадим Гутник рассказала, что из-за западных санкций Россия потеряла порядка двух тысяч наименований лекарственных препаратов. По его словам, непростая ситуация сложилась в том числе в онкологии, где ощущается значительная нехватка препаратов для пациентов.

Газета «Коммерсант» ранее писала, что россияне, страдающие диабетом, столкнулись с дефицитом сверхбыстрого инсулина аспарт, после инъекции которого практически сразу же можно принимать пищу. Госзакупки препарата датской фармкомпании Novo Nordisk сократились на 95%, отмечали фармацевты.