В «Аптечной гильдии» оценили «закон о возрождении производственных аптек» Глава «Аптечной гильдии» Неволина: закон о производственных аптеках не избавит от дефицита лекарств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Разрешение на производство лекарственных препаратов лицензированными аптеками не сможет разрешить дефицит медикаментов в России, так как на самом деле не создает стимула для самостоятельного производства лекарств, рассказала глава «Аптечной Гильдии» Елена Неволина. По ее словам, данный закон не поможет возрождению производственных аптек, потому что для фармацевтов это невыгодно, ведь требует вложений в специальную аппаратуру, которую придется покупать за рубежом. Все эти траты являются «невозвратной инвестицией», считает эксперт.

Производственные аптеки — это ассистентская комната, система дистилляции воды, автоклав, шкафы с повышенной температурой, весы электронные <...> Не знаю, есть ли у нас отечественные производители, которые могут произвести его <...> Это все стоит денег, но хотя бы приблизительной модели окупаемости всего этого для частных аптек нет. Для них это невозвратная инвестиция, — пояснила Неволина.

Специалист уточнила, что из 110 тысяч аптек в России лишь 1040 имеют лицензию на изготовление лекарств, а реально этим занимаются еще меньше. Специалист добавила — если для производства медикаментов в промышленном масштабе не хватает материалов, то в производственных аптеках ему тоже неоткуда будет взяться.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписалпостановление, устанавливающее упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарств с 2023 года. В пресс-службе правительства уточнили, что введенное новшество позволит производителям препаратов направлять в Минпромторг документы, необходимые для получения лицензий, через портал госуслуг. При этом сам срок выдачи лицензий сократится с 45 до 30 дней.