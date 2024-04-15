В App Store появилось фейковое приложение популярного банка Фейковое приложение «Сбера» появилось в App Store

Фото: NEWS.ru

В App Store появилось фейковое приложение банка «Сбер», которое называется «Сбер: Онлайн Банк». В этом убедился корреспондент NEWS.ru. Кредитная организация сообщила ТАСС, что программа является мошеннической, а ее скачивание может привести к потере личных данных.

Приложение имеет логотип «Сбера», а также выполнено в стилистике банка. В описании разработчиком указана компания Cao Tan Thang Steel company LTD. Судя по информации из App Store, приложение оценили более 1,1 тысячи пользователей.

В конце января «Сбер» выпустил новую версию приложения для своих клиентов под названием «Учет Онлайн». Оно было доступно пользователем устройств от Apple, работающих на операционной системе iOS. В банке объяснили, что программу необходимо установить клиентам, которые продолжают пользоваться старыми версиями приложения «Сбербанк Онлайн». Оно исчезло из магазина Apple в апреле 2022 года в связи с санкциями, введенными западными странами.

Спустя месяц «Учет Онлайн» пропал из магазина App Store. В «Сбере» уточнили, что клиенты, которые успели установить и зарегистрироваться в новом приложении, смогут продолжать им пользоваться.