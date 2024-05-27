В АОМ осудили идею установки «лежачих полицейских» для электросамокатов Глава АОМ Эрдман: «лежачие полицейские» не снизят скорость у электросамокатов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Установка «лежачих полицейских» не приведет к уменьшению скорости электросамокатов, заявила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, необходимо ввести зоны со сниженной скоростью.

В отношении прокатных электросамокатов в зоне большого скопления людей более эффективной будет мера ввода зон со сниженной скоростью, их уже довольно много в Москве и по всей России. Таким образом, скорость электросамоката автоматически снижается, а движение успокаивается. Смысл «лежачих полицейских» как раз в том, чтобы успокоить движение, — добавила Эрдман.

Глава АОМ уточнила, что использование «лежачих полицейских» также может привести к травматизации человека. Если самокатчик не заметит искусственное сооружение, то он может наехать на него, не сбавляя скорости. Помимо этого, могут пострадать и пешеходы.

Представители АНО «Институт исследования современной политики» ранее обратились к МВД с просьбой установить «лежачих полицейских» для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе для электросамокатов. Общественники напомнили, что за девять месяцев в 2023 году было зафиксировано более 2,6 тысячи ДТП с участием такого транспорта.