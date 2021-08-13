16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Медики не обнаружили осколков у пострадавших от взрыва в Воронеже

15:27, 13 августа 2021
Медики не обнаружили осколков у пострадавших от взрыва в Воронеже
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

У пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже не выявлено повреждений от осколков и иных инородных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела оказания медпомощи взрослому населению областного Депздрава Надежду Остроушко.

Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты, какие-то осколки, пока по тем данным, что видим у пациентов, мы не обнаружили, — цитирует её агентство.

В Депздраве уточнили, что в настоящее время в медучреждениях проходят лечение 13 пострадавших. Из них 12 находятся в БСМП № 1, ещё один — в ожоговом отделении ВОКБ № 1. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимации, остальных — средней степени тяжести. Ещё четверым, получившим ранения, госпитализация не потребовалась.

Взрыв автобуса в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. В результате два человека погибли и ещё 17 пострадали. СКР возбудил уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, оно передано в центральный аппарат для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования.

Предполагается, что причиной произошедшего могла стать неисправность газобаллонного оборудования, установленного на автобус кустарным способом, или взрыв баллона для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео