Медики не обнаружили осколков у пострадавших от взрыва в Воронеже

У пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже не выявлено повреждений от осколков и иных инородных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела оказания медпомощи взрослому населению областного Депздрава Надежду Остроушко.

Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты, какие-то осколки, пока по тем данным, что видим у пациентов, мы не обнаружили, — цитирует её агентство.

В Депздраве уточнили , что в настоящее время в медучреждениях проходят лечение 13 пострадавших. Из них 12 находятся в БСМП № 1, ещё один — в ожоговом отделении ВОКБ № 1. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимации, остальных — средней степени тяжести. Ещё четверым, получившим ранения, госпитализация не потребовалась.

Взрыв автобуса в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. В результате два человека погибли и ещё 17 пострадали. СКР возбудил уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, оно передано в центральный аппарат для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования.

Предполагается, что причиной произошедшего могла стать неисправность газобаллонного оборудования, установленного на автобус кустарным способом, или взрыв баллона для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.