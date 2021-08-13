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В Анапе ввели режим ЧС из-за ожидаемых ливней

15:18, 13 августа 2021
В Анапе ввели режим ЧС из-за ожидаемых ливней Фото: 23.mchs.gov.ru
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Анапе из-за возможного ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте администрации города-курорта.

По прогнозам, сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС [комиссия по чрезвычайным ситуациям]: руководители спасательных и силовых структур, — говорится в сообщении.

Мэр Анапы Василий Швец постановил подготовить временные пункты размещения в Витязево, Сукко и в районе Виноградного. Он потребовал особого контроля за ветеранами, инвалидами, многодетными семьями и одинокими пожилыми людьми, находящимися в зоне возможного подтопления.

Ранее о возможной эвакуации из-за ливней предупредили жителей Керчи. Из-за сильного дождя там разлились реки Катерлез и Восточный Булганак.

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