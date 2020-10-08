В анализах упавших в обморок псковских школьников не нашли химикатов

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Псковской области Михаил Венедиктов рассказал о результатах анализов школьников, которые упали в обморок на линейке в Великих Луках. Он рассказал, что в биоматериалах детей не нашли ничего подозрительного.

По его словам, медики завершили первый этап тестирования.

В анализах мочи и крови школьников никаких посторонних веществ не выявлено. Окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут в пятницу, — написал он в Instagram.

Глава региона отметил, что параллельно Роспотребнадзор занимается проверкой школы.

Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования. Тем не менее проверяем все версии, даже самые маловероятные, — подчеркнул руководитель региона.

Он добавил, что состояние всех школьников врачи оценивают как удовлетворительное. Медики проводят углублённое обследование всех детей, а с 9 октября их переведут на амбулаторное наблюдение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свою версию инцидента выдвинул юрист Конфедерации труда России, политический аналитик Дмитрий Якушев. По его словам, дети начали терять сознание от голода, напряжения и усталости. Это была патриотическая линейка с присутствием лучших людей города и показательными выступлениями военных. На момент, «когда дети начали падать, патриотическое промывание мозгов продолжалось уже более двух часов», отметил Якушев.

Тринадцать великолукских школьников почувствовали недомогание во время торжественной линейки. Все дети были разных возрастов и из разных классов, их отправили в больницы города. 6 октября на слабость, головокружение и потемнение в глазах пожаловался ещё один ученик этой же школы.