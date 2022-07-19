В «Альфа-групп» опровергли получение Фридманом и Авеном гражданства Украины

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинского гражданства и не обращались за его получением, сообщили РБК в Альфа-групп. Ранее в сети появилась информация, что бизнесмены получили паспорта Украины закрытым указом президента страны Владимира Зеленского.

Опубликованная некоторыми ТГ-каналами информация о получении ими (Михаилом Фридманом и Петром Авеном — NEWS.ru) украинского гражданства — очередная клевета и фейк. Представители Альфа-групп рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой завести уголовное дело по факту клеветы, — говорится в сообщении.

3 марта Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек, которые добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли в том числе основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен.

После этого живущий в Великобритании Авен пожаловался, что ему не хватает денег, чтобы поддерживать прежний образ жизни, тогда как санкции против российских бизнесменов не повлияют на президента РФ Владимира Путина.

Ранее власти Украины также арестовали активы Фридмана в украинском Альфа-Банке на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн).