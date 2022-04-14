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Общество

В «Альфа-банке» сообщили, что приложение банка для iOS продолжит работать

12:59, 15 апреля 2022
В «Альфа-банке» сообщили, что приложение банка для iOS продолжит работать Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Приложение «Альфа-банка» для iOS продолжит свою работу, проблем с его функционированием после удаления из AppStore не возникнет, заявили в официальном Telegram-канале банка. Техподдержка также советует использовать вместо приложения веб-версию, которая также не прекратит работать.

Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надёжно. Мы обо всём позаботились. Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится, заявили в банке.

Как стало ранее известно, мобильное приложение «Альфа-Банк» больше не доступно для скачивания и обновления на телефонах с платформой iOS, из-за санкций программа была удалена. Однако пользователи Android пока такую возможность имеют.

В банке пояснили, что последняя версия приложения продолжит работать в прежнем режиме, но установить мобильный банк на новый айфон не получится.

Также 12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS, а днём позже и из Google Play для Android.

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