В «Альфа-банке» сообщили, что приложение банка для iOS продолжит работать
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:59, 15 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Приложение «Альфа-банка» для iOS продолжит свою работу, проблем с его функционированием после удаления из AppStore не возникнет, заявили в официальном Telegram-канале банка. Техподдержка также советует использовать вместо приложения веб-версию, которая также не прекратит работать.
Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надёжно. Мы обо всём позаботились. Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится, — заявили в банке.
Как стало ранее известно, мобильное приложение «Альфа-Банк» больше не доступно для скачивания и обновления на телефонах с платформой iOS, из-за санкций программа была удалена. Однако пользователи Android пока такую возможность имеют.
В банке пояснили, что последняя версия приложения продолжит работать в прежнем режиме, но установить мобильный банк на новый айфон не получится.
Также 12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS, а днём позже и из Google Play для Android.