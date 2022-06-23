В Альфа-Банке опровергли слухи о проблемах с бесконтактной оплатой Альфа-Банк назвал фальшивкой распространенный в соцсетях документ о том, что будет недоступна бесконтактная оплата

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Альфа-Банк назвал фальшивкой распространенный в Telegram-каналах документ о том, что вскоре может быть недоступна бесконтактная оплата. Карты будут работать как обычно, сообщили NEWS.ru в банке.

Мы категорически опровергаем подлинность этого документа, это неумелая подделка. Карты работают и будут работать как обычно, — сообщили в кредитной организации.

В апреле Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay. Тогда представители компании объяснили это решением технического партнера и пообещали «в скором времени восстановить сервис».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел на «Госуслугах», который смог бы частично заменить заблокированные из-за антироссийских санкций банковские приложения. Он предложил банкам делегировать «Госуслугам» задачи по созданию персональных банковских офисов, благодаря которым россияне могли бы оперативно управлять личными финансами, а также проводить платежи через личный кабинет.

По мнению парламентария, при помощи такого метода в России могли бы создать отечественную систему платежей вместо недоступных Google Pay и Apple Pay.