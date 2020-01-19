https://static.news.ru/photo/f5e9e3d8-3aba-11ea-840b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Антифашистская акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой собрала более 1400 человек. Такие данные приводит инициатива «Белый счётчик».

По состоянию на 14:30 в Новопушкинском сквере собралось около 1330 человек, позднее участником манифестации стало больше, говорится на странице организации в Twitter.

К 14:45 на территорию шествия #памятиМаркеловаБабуровой пришли 1,42 тыс. участников.

Подсчет окончен.

Еще около 20 человек после закрытия рамок были отправлены полицией параллельно бульвару.

#БелыйСчётчик pic.twitter.com/RyUIjr0t8T — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 19 января 2020 г.

К антифашистам решили присоединиться противники изменения Конституции, которые считают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки «государственным переворотом», а также участницы «СоцФем Альтернативы», пишет «Медиазона».

Адвокат и левый активист Станислав Маркелов погиб 19 января 2009 года в центре Москвы. Журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, бравшая у него интервью в тот момент, попыталась задержать убийцу, который выстрелил в неё, после чего девушка умерла в больнице.

К преступлению оказалась причастна неонацисткая группировка «Боевая организация русских националистов». Её участник Никита Тихонов в 2011 году получил пожизненное тюремное заключение, а его подельница Евгения Хасис — 18 лет колонии.

Как сообщал NEWS.ru, ранее полиция задержала участника акции памяти Маркелова и Бабуровой. У мужчины был с собой плакат «Путин, уходи».