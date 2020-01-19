К антифашистам решили присоединиться противники изменения Конституции, которые считают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки «государственным переворотом», а также участницы «СоцФем Альтернативы», пишет «Медиазона».
Адвокат и левый активист Станислав Маркелов погиб 19 января 2009 года в центре Москвы. Журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, бравшая у него интервью в тот момент, попыталась задержать убийцу, который выстрелил в неё, после чего девушка умерла в больнице.
К преступлению оказалась причастна неонацисткая группировка «Боевая организация русских националистов». Её участник Никита Тихонов в 2011 году получил пожизненное тюремное заключение, а его подельница Евгения Хасис — 18 лет колонии.
Как сообщал NEWS.ru, ранее полиция задержала участника акции памяти Маркелова и Бабуровой. У мужчины был с собой плакат «Путин, уходи».