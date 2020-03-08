https://static.news.ru/photo/892dda14-6162-11ea-a2f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Московский зоопарк 8 марта посетили более 900 человек в одежде с леопардовым принтом.

Об этом сообщила гендиректор организации Светлана Акулова в своём Instagram. Речь идёт об акции, которую зоопарк запустил к Международному женскому дню в поддержку диких кошек: вход для женщин «в леопардовом» сделали бесплатным, а для мужчин — за полцены.

По словам Акуловой, 8 марта зоопарк посетили 813 женщин и 116 мужчин в такой одежде.

Все в прекрасном настроении, — написала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько тысяч человек принимают участие в манифестации в честь 8 Марта в Париже, несмотря на ливень. Шествие стартовало от площади Италии во французской столице.