https://static.news.ru/photo/892dda14-6162-11ea-a2f0-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Московский зоопарк 8 марта посетили более 900 человек в одежде с леопардовым принтом.
Об этом сообщила гендиректор организации Светлана Акулова в своём Instagram. Речь идёт об акции, которую зоопарк запустил к Международному женскому дню в поддержку диких кошек: вход для женщин «в леопардовом» сделали бесплатным, а для мужчин — за полцены.
По словам Акуловой, 8 марта зоопарк посетили 813 женщин и 116 мужчин в такой одежде.