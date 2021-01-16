В аэропорту Внуково, куда прилетит Навальный, заметили автозак

https://static.news.ru/photo/369a6834-58b6-11eb-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Накануне возвращения в Москву блогера и оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Внуково заметили автозак. Также часть территории аэропорта огорожена забором.

Пассажиры заметили машину с сотрудниками ОМОНа ещё в субботу вечером. А сегодня к воздушной гавани стали подъезжать автомобили с надписями «Росгвардия» и «Разминирование», пишет «Коммерсант»,

Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

Оппозиционера собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить блогера в аэропорту Внуково. Журналист сообщил, что его доставили в 51-й отдел полиции. Комментариев со стороны ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу пока не последовало.

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.