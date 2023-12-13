В аэропорту Ростова-на-Дону ответили на вопрос о возобновлении полетов Аэропорт Ростова-на-Дону заявил, что не владеет данными о возобновлении полетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Платов Ростова-на-Дону не обладает информацией о возможном возобновлении полетов, рассказали NEWS.ru на горячей линии воздушной гавани. Таким образом предприятие прокомментировало возможное открытие Краснодарского аэропорта.

Пока такой информации нет. Нет, по-прежнему [рейсы не осуществляем]. Другой информации, к сожалению, нет, — подчеркнули в организации.

Работу аэропорта Краснодара приостановили с февраля 2022 года из соображений безопасности. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является воздушная гавань Сочи.

Между тем закрытыми остаются аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Также не работают ряд аэропортов Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что открытие аэропорта в Краснодаре возможно после 15 декабря, когда будет произведен тестовый вылет. СМИ писали, что проверочный вылет может осуществить авиакомпания «Азимут», предположительно, его могут осуществить 15 декабря из московского аэропорта Внуково. В администрации региона подтвердили, что тестовый вылет запланирован на эту дату, по результатам примут решение о возможности открытия аэропорта.