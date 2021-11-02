В аэропорту Нижнего Новгорода остаются около 1,5 тысячи пассажиров

В аэропорту Нижнего Новгорода остаются порядка 1,5 тысячи пассажиров перенаправленных московских рейсов. Из-за тумана в столице там приземлились более 30 бортов. Вопрос их вылета находится на контроле Росавиации, заявили ТАСС в пресс-службе федерального агентства.

Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения. Вопрос находится на контроле Росавиации, — сообщили в агентстве.

Отмечается, что аэропорт Стригино не рассчитан на такое количество самолётов. Их прибытие в десятки раз превысило нормативную пропускную способность аэровокзала.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в аэропорту остаются около 1,5 тысячи человек. Всего 2 ноября в аэропорт Нижнего Новгорода прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы, из них 35 — московские. Глава региона пообещал, что для всех пассажиров, ожидающих вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуют размещение в гостиницах города.

Ранее пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов заявил, что воздушная гавань продолжит работу в обычном режиме с утра 3 ноября, если метеоусловия не ухудшатся.

2 ноября из-за сильного тумана в Московском регионе в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны или отменены более 200 рейсов. Летевшие в столицу борта были перенаправлены на запасные аэродромы.