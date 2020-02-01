Два чартерных рейса доставили пассажиров с китайского острова Хайнань в Иркутск. Всех их отправили в карантинную зону аэропорта для проверки на коронавирус.
По данным пресс-службы областного управления Роспотребнадзора, все прибывшие проходят через рамки тепловизоров, которые установлены в воздушной гавани. Затем они заполняют спецанкету на наличие симптомов заболевания.
Также специалисты наблюдают сами, нет ли у пассажиров различных симптомов каких-либо заболеваний, если есть необходимость, отправляют в лабораторию на экспресс-анализ крови, — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что результаты проверок будут известны позднее,
Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в России остаётся прежней. Минздрав продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные.
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.
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