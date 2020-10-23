В аэропортах РФ будут определять больных коронавирусом по кашлю

https://static.news.ru/photo/77f3098c-1539-11eb-9c91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских аэропортах может появиться система выявления больных COVID-19 по кашлю. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Он отметил, что за время пандемии компания Национальной технологической инициативы (НТИ) произвела инновационные разработки. Одна из них касается, в том числе, и определения заражённых коронавирусом по кашлю.

Мы смотрим ещё несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19, — цитирует Пескова РИА Новости.

Спецпредставитель президента пояснил, что аналогичное решение было разработано в Швейцарии. Песков рассказал также, что в настоящее время идёт обсуждение возможности тестирования системы в одном из российских аэропортов.

Ещё одна разработка, на которую Песков обратил внимание, касается системы быстрых тестов. Так, он заметил, что существует электронный стетоскоп с искусственным интеллектом, который позволяет зафиксировать в лёгких наличие посторонних и патологических звуков без похода к врачу. Спикер подчеркнул, что работа над этими проектами началась ещё до пандемии.

Ранее NEWS.ru приводил заявление замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая сообщила, что Россия не является мировым лидером по количеству заболевших COVID-19. В нашей стране число заразившихся превысило 1% населения, тогда как в США инфицировано 2,6% населения, во Франции — 1,5%, Великобритании — 1,2%.